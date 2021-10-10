НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дело о крушении самолёта L-410 передано в Центральный аппарат СК

По уточнённым данным, в результате авиакатастрофы погибло 16 человек.

10 октября, 16:30
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

Уголовное дело по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей Центрального аппарата ведомства", — заявила она.

Уголовное дело было возбуждено 384-м военным следственным отделом по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ДОСААФ приостановил полёты всех L-410 после трагедии в Татарстане

ДОСААФ приостановил полёты всех L-410 после трагедии в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Погибшие при крушении L-410 инструкторы занимались парашютным спортом более 20 лет

Погибшие при крушении L-410 инструкторы занимались парашютным спортом более 20 лет

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Татарстане

сегодня в 08:07

Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410

сегодня в 17:18

Автоюрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности за ДТП в Сочи

сегодня в 17:02

Песков заявил, что крымского вопроса для Кремля в разговоре с Киевом не существует

сегодня в 17:23

В Якутии ректора уволили за отказ отдать здание академии наук под ковидную больницу

сегодня в 16:54

Новости партнеров

Layer 1