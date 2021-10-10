Дело о крушении самолёта L-410 передано в Центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей Центрального аппарата ведомства", — заявила она.