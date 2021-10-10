Дело о крушении самолёта L-410 передано в Центральный аппарат СК
По уточнённым данным, в результате авиакатастрофы погибло 16 человек.
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Уголовное дело по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей Центрального аппарата ведомства", — заявила она.
Уголовное дело было возбуждено 384-м военным следственным отделом по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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