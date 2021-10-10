Захарова допустила, что подозреваемые в краже дипломаты США покинули Россию

Трое сотрудников Посольства США, которых заподозрили в краже рюкзака в московском баре, по всей видимости, покинули Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

По её словам, Америке были предложены два варианта: снять с подозреваемых иммунитет, чтобы их могли привлечь к ответственности, либо эти дипломаты должны были немедленно покинуть страну.