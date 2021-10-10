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Захарова допустила, что подозреваемые в краже дипломаты США покинули Россию

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что рюкзак так и не вернули владельцу.

10 октября, 16:36
<p>Фото © Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Трое сотрудников Посольства США, которых заподозрили в краже рюкзака в московском баре, по всей видимости, покинули Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

По её словам, Америке были предложены два варианта: снять с подозреваемых иммунитет, чтобы их могли привлечь к ответственности, либо эти дипломаты должны были немедленно покинуть страну.

"Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", — предположила Захарова.

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи

Ранее МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых в краже рюкзака морпехов США. Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили американских морпехов. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США. Рюкзак подозреваемые так и не вернули владельцу.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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