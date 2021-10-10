Автоюрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности за ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак вероятнее всего не будет привлечена к ответственности за оставление места ДТП, произошедшего в Сочи. Она не находилась за рулём и может быть вызвана лишь в качестве свидетеля. Об этом Лайфу рассказал автоюрист Алексей Чугаев.

"У нас только требования к водителям оставаться на месте ДТП и сообщить в ГИБДД. Другие же участники ДТП — потерпевшие, которым был причинён вред здоровью, либо их имущество было повреждено в результате ДТП — никак не ограничены и могут уехать сразу после этого, никого не дожидаясь. В обязательном порядке её не будут тягать (вызывать в отдел. — Прим. Лайфа). Инспектор предпримет пару попыток, и если свидетель не является, то в таком случае рассмотрят дело в отсутствии него", — объяснил эксперт.

При этом правом вызвать телеведущую в качестве свидетеля обладает и её водитель, отметил собеседник Лайфа. Он добавил, что Собчак могла бы обратиться в медучреждение, которое по правилам передало бы информацию о полученных в ДТП травмах прямиком в ГИБДД.