В Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом
Как отметил глава региона, такое решение было принято исходя из рекомендаций, полученных от Роспотребнадзора.
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Жители Хакасии смогут посещать заведения общественного питания, культуры и спорта только при предоставлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о том, что человек переболел CoViD-19 в последние полгода. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
"Принято решение изменить постановление № 102. Будет введено определённое ужесточение исходя из тех рекомендаций, которые мы получили от Роспотребнадзора. В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идёт скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел", — сказал Коновалов.
Напомним, что это далеко не первый российский регион, который вводит ужесточение ограничений из-за эпидемиологической обстановки. Соответствующие решения были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения.
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