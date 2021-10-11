ВОЗ выступила против ограничений на поездки в ДР Конго, где ребёнок умер от Эболы

Всемирная организация здравоохранения выступила против введения ограничений на поездки в Демократическую Республику Конго (ДРК), несмотря на выявленный в регионе случай смерти в результате заражения вирусом Эбола.

"На основе нынешней оценки риска и прежних сведений о вспышках Эболы ВОЗ выступает против каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Демократической Республикой Конго", — говорится в сообщении организации.

В ВОЗ напомнили, что наличие вируса Эбола было подтверждено лабораторным путём у трёхлетнего мальчика из района Бутсили, расположенного в провинции Северное Киву. Ребёнок умер 6 октября. По состоянию на 9 октября было установлено, что во время болезни с ним контактировали 148 человек, сейчас все они находятся под наблюдением врачей. Обеспокоенность в ВОЗ вызывают также зафиксированные в сентябре в районе Бутсили три других случая заболевания с летальным исходом. Речь идёт о двух детях и их отце, у которых были симптомы, схожие с теми, которые характерны при заражении вирусом Эбола. Однако у них не брались анализы на наличие в организме данного вируса, и причина смерти окончательно не установлена.

Представители ВОЗ считают, что "имеется риск распространения" болезни на другие районы из Бутсили. Это связано с тем, что все четверо умерших проходили лечение в больницах, где "меры предотвращения инфицирования и контроля, возможно, не были оптимальными". Кроме того, похороны проходили без соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Специалисты "внимательно следят за ситуацией, и риск будет вновь оцениваться, как только поступит больше информации", подчеркнули в ВОЗ.