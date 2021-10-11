В Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус
По словам врачей, тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
Фото © Getty Images
Коронавирус будет протекать легче, если при контакте с заражённым человек был в маске, а затем прополоскал горло и умылся. Об этом рассказали опрошенные РИА "Новости" врачи Роспотребнадзора.
"Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадёт меньшая доза и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", — объяснила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Её коллега — врач-терапевт Дарья Хавкина — отметила, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на длительность болезни. Вместе с тем у пациентов осложнения стали проявляться быстрее — на пятый день. Врачи добавили, что тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
Комментариев: 0