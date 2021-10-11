НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус

По словам врачей, тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

11 октября, 01:32
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Коронавирус будет протекать легче, если при контакте с заражённым человек был в маске, а затем прополоскал горло и умылся. Об этом рассказали опрошенные РИА "Новости" врачи Роспотребнадзора.

"Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадёт меньшая доза и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", — объяснила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Её коллега — врач-терапевт Дарья Хавкина — отметила, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на длительность болезни. Вместе с тем у пациентов осложнения стали проявляться быстрее — на пятый день. Врачи добавили, что тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Роспотребнадзор зафиксировал рост грибковых инфекций при ковиде

Роспотребнадзор зафиксировал рост грибковых инфекций при ковиде

Ранее инфекционист назвал длительное последствие ковида, причины которого до сих пор не разгаданы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Роспотребнадзор зафиксировал рост грибковых инфекций при ковиде

вчера в 23:19

Названо длительное последствие ковида, причины которого до сих пор не разгаданы

вчера в 22:35

Бастрыкин потребовал доложить о ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз

сегодня в 02:21

Райан Гослинг и Ева Мендес на карантине "играли больше, чем за всю свою карьеру"

сегодня в 02:13

ВОЗ выступила против ограничений на поездки в ДР Конго, где ребёнок умер от Эболы

сегодня в 01:59

Новости партнеров

Layer 1