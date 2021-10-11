Названо длительное последствие ковида, причины которого до сих пор не разгаданы

После того как человек переболел коронавирусом, у него более чем на полгода может сохраниться повышенная температура тела. О длительных последствиях болезни рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.

"Потеря обоняния как часть постковидного синдрома тоже остаётся неразрешённой. Как и остальные моменты, такие как повышенная утомляемость, длительное повышение температуры. У меня есть пациенты, у которых температура 37,1 и 37,2 после перенесённого коронавируса сохраняется больше полугода", — приводит слова специалиста Ura.ru.

По словам Акинфиева, диагностика не помогает понять, почему часть пациентов после того, как перенесли инфекцию, жалуются на повышенную температуру.

"Со всех сторон их посмотрели. Ничего особенного нет, воспаления нет, никакой другой инфекции нет. Это именно от последствий, с которыми никак и ничего не поделаешь. Люди эту температуру чувствуют, жалуются на утомляемость, а помочь мы им не можем", — подчеркнул инфекционист.

В свою очередь, иммунолог Михаил Костинов отметил, что треть переболевших коронавирусом пациентов на протяжении долгого времени испытывают недомогание. Он добавил, что ковид бьёт по сосудам, сердцу, обменным процессам за счёт выраженного воспалительного явления. Также врач рассказал, что из-за коронавируса сильно страдает иммунная система, которая может восстанавливаться месяцами и даже вплоть до года.