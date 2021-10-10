Врач-диетолог рассказала о напитках, понижающих давление

Соки из овощей и фруктов, в которых содержится много калия, могут помочь снизить давление. С этой задачей особенно хорошо справляются тыквенные, картофельные, томатные, ананасовые и яблочные соки, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Калий у нас содержит апельсиновый сок, там же есть и витамин С, который разжижает кровь. Ей будет легче проходить сквозь сосуды. Это тоже поспособствует понижению давления. Потому что, когда кровь загустевает, организм начинает повышать его, чтобы предотвратить обезвоживание и нарушение кровообращения", — объяснила диетолог в беседе с каналом "Москва 24".

По её словам, благодаря антиоксидантному действию хорошо разжижать кровь может голубика, черноплодная рябина и калина, а также сок, приготовленный из сельдерея и шпината. Соломатина отметила, что в качестве натурального средства от повышенного давления часто используется свекольный, капустный и морковный соки, способствующие расширению сосудов за счёт действия оксида азота. При этом эксперт подчеркнула, что напитки должны быть приготовлены самостоятельно, так как в магазинные соки добавляют большое количество сахара, употребление которого приводит к нейтрализации гипотензивного действия. По словам эксперта, хорошим средством от давления является чай каркаде, но только в холодном виде. Горячие напитки способствуют повышению давления.

Однако, несмотря на натуральность продуктов, увлекаться таким лечением не стоит. По словам Соломатиной, человеку можно выпивать не больше одного стакана свежевыжатого сока в день, так как и в нём содержится сахар, пусть и в небольших количествах.

"Из-за частого употребления таких напитков может возникнуть инсулинорезистентность, преддиабетическое, а потом и диабетическое состояние. И тогда это уже по цепочке будет вызывать повышение давления", — предупредила врач-диетолог.