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Учёные рассказали, как арахис помогает легче переносить стресс

Выяснить это удалось благодаря когнитивным тестам и методикам, связанным с биохимическими показателями стрессовой реакции.

10 октября, 18:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Согласно исследованию испанских учёных, ежедневное употребление арахиса способствует улучшению мозговой деятельности и укрепляет стрессоустойчивость. Данные исследований опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

В эксперименте принимали участие 63 человека в возрасте от 19 до 33 лет, которые регулярно употребляли продукты, содержащие арахис. С помощью широкого набора когнитивных тестов и методик, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции (таких, как кортизол), учёные доказали, что ежедневный приём арахиса приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Авторы исследования считают, что это связано с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также характерных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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