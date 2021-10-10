Учёные рассказали, как арахис помогает легче переносить стресс
Выяснить это удалось благодаря когнитивным тестам и методикам, связанным с биохимическими показателями стрессовой реакции.
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Согласно исследованию испанских учёных, ежедневное употребление арахиса способствует улучшению мозговой деятельности и укрепляет стрессоустойчивость. Данные исследований опубликованы в журнале Clinical Nutrition.
В эксперименте принимали участие 63 человека в возрасте от 19 до 33 лет, которые регулярно употребляли продукты, содержащие арахис. С помощью широкого набора когнитивных тестов и методик, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции (таких, как кортизол), учёные доказали, что ежедневный приём арахиса приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.
Авторы исследования считают, что это связано с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также характерных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.
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