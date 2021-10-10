В ХМАО решили запретить все массовые мероприятия с участием более 50 человек
Также сообщается, что с 25 октября среди учащихся вузов и колледжей будет проводиться экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2.
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры объявило о введении с 12 октября запрета на проведение в регионе мероприятий с участием более 50 человек. О коронавирусных ограничениях сообщили в оперштабе округа.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 12 октября в регионе будет введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов)", — говорится в сообщении.
Также департаменты здравоохранения, образования, спорта и культуры Югры с 25 октября будут обязаны проводить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2. Это касается учащихся колледжей и вузов, у которых есть признаки ОРВИ.
Ранее в Калмыкии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Также в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий.
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