Лавров заявил о предвзятом отношении ЕС к признанию российских вакцин от ковида

Договорённость о взаимном признании вакцин от коронавируса между РФ и ЕС по-прежнему не достигнута, в том числе из-за предвзятого отношения к российским препаратам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам министра иностранных дел России, Москва уже достаточно давно ведёт переговоры с Евросоюзом о взаимном признании вакцин от ковида.

"Есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим (об этом наши европейские коллеги, не стесняясь, говорят публично) предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям", — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал идею снять патентную защиту с препаратов от коронавирусной инфекции по всему миру.

"Эта наша позиция не менялась. К сожалению, другие страны, которые производят соответствующие вакцины, эту позицию не разделили", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва видит интерес к российским вакцинам со стороны многих стран Евросоюза. Министр выразил надежду на то, что в вопросе признания вакцин от ковида возобладает здравый смысл.