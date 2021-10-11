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Роспотребнадзор зафиксировал рост грибковых инфекций при ковиде

Это может быть обусловлено как патогенетическими особенностями коронавируса, так и широким применением глюкокортикостероидов.

10 октября, 23:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ковид-стационаров всё чаще фиксируют распространение опасных микозов — заболеваний, вызванных грибковыми инфекциями. Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследование в реанимациях двух больниц и установили, что среди пациентов с коронавирусом часто встречаются заражённые Candida albicans. Чрезвычайное увеличение количества данного рода грибов вызывает кандидоз (молочницу). При CoViD-19 их мишенью становятся лёгкие пациента, пишут "Известия".

"Candida albicans выявлен у 572 человек в ГБУЗ МО МГКБ, а в ГБУЗ ИКБ № 2 — у 45 человек, и в аутопсийном материале лёгких (материалы вскрытия умерших. — Прим. Лайфа), когда в 2020 году практически не высевали грибковую флору", — рассказала ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Лазарева.

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Подъём грибковой флоры в отделениях ОРИТ может быть обусловлен как патогенетическими особенностями ковида, так и широким применением глюкокортикостероидов (а именно метилпреднизолона — сильного синтетического лекарства, которое применяют для борьбы с тяжёлой формой заболевания). Помимо лекарств обсеменению лёгких грибком способствует и прон-позиция — положение лёжа на животе, рекомендованное пациентам с острым респираторным дистресс-синдромом. По результатам исследования в ЦНИИ эпидемиологии выяснилось, что особенностями кандидоза при CoViD-19 можно назвать сочетание грибкового поражения лёгких с заражением условно-патогенной флорой кишечника, а именно Enterobacter.

Специалисты считают, что в условиях пандемии для недопущения развития кандидоза необходимо выявлять его на ранней стадии. Для этого понадобятся регулярные бакпосевы различных биологических сред.

Проблема микозов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) уже имеет большую актуальность, из-за чего принципы их диагностики и лечения включили в последнюю версию рекомендаций Минздрава по борьбе с коронавирусом.

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Завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко подчеркнул, что есть два основных варианта инвазивных микозов у заражённых ковидом. Первый — это грибковый сепсис, обусловленный как раз грибами Candida. Это общая проблема всех пациентов, которые долгое время находятся в ОРИТ с центральным венозным катетером, получают антибиотики и парентеральное питание.

"Вероятность развития грибкового сепсиса в таком случае составляет около 1–2%. При таком заражении летальность составляет около 50%, то есть каждый второй умирает", — поведал эксперт.

А второй вариант инвазивных микозов — это грибковая пневмония, вызванная грибами рода Aspergillus. Отмечается, что у пятой части инфицированных, лежащих на ИВЛ, в лёгких есть смертоносные грибы. Это увеличивает летальность в ОРИТ на 16-25 %.

Кандидоз диагностировать непросто, а стандартный метод диагностики — посев крови — не имеет достаточную диагностическую чувствительность. Надёжных методов ПЦР-диагностики пока не разработали.

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"Один из важнейших уроков — недооценённость опасной роли микологических коинфекций, часто ответственных за высокую смертность", — сказал завлабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, чл.-корр. РАН Николай Нифантьев.

При этом он добавил, что необходимо широко изучать механизмы всех этапов развития грибковых инфекций, прогрессирующих на фоне других заболеваний.

Ранее в ВОЗ заявили, что человечество прошло больше половины пути в борьбе с ковидом. Однако там напомнили, что радоваться пока рано, ведь могут появиться новые варианты коронавируса SARS-CoV-2.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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