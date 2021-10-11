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Врач рассказала, как наладить режим сна

Частое нарушение режима сна приводит к недостатку мелатонина — гормона, способствующего полноценному сну, что сказывается на здоровье.

11 октября, 01:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Приём мелатонина поможет решить проблемы со сном, но необходимо соблюдать определённые условия. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

Ярцева пояснила, что ночью в организме спящего человека вырабатывается мелатонин — гормон, способствующий полноценному сну. Частое нарушение режима сна приводит к недостатку этого вещества, что сказывается на здоровье. Помимо этого ночное бодрствование стимулирует выработку гормона стресса.

"Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встаёт разбитый", пояснила врач.

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Одного мелатонина для решения проблемы недостаточно, важно соблюдать и другие правила: за час до сна нужно отказаться от гаджетов, телевизора, яркого света, можно почитать книжку или послушать музыку в полутёмной комнате. Со временем должна восстановиться способность глубоко засыпать уже без каких-либо препаратов. Перед приёмом мелатонина лучше посоветоваться с врачом, подытожила Ярцева.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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