Главред "Новой газеты" рассказал о неприятных ощущениях из-за Нобелевской премии
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Сообщение о награде застало его врасплох — в момент, когда он спорил с корреспонденткой.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов признался, что испытал неприятные ощущения из-за присуждения ему Нобелевской премии мира. Об этом он рассказал в интервью германскому журналу Der Spiegel. Он надеялся, что награду получит издание.
"Мы уже часто были номинированы — три или четыре раза к нам в редакцию даже приходило агентство Reuters, чтобы с нами дождаться объявления лауреатов Нобелевской премии мира. В этой связи я в этот раз не сильно волновался, но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то, честно говоря, это было неприятно", — отметил главред "Новой газеты".
Муратов заявил, что сообщение о премии застало его врасплох — в момент, когда он спорил с корреспонденткой по поводу одного из её текстов. Он получил три звонка из Осло подряд, поэтому подумал, что они были спамом. Журналист также рассказал, что с наградой его поздравили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и "ещё несколько других влиятельных людей". Он подтвердил планы передать премию на помощь детям, больным тяжёлыми заболеваниями, особенно со спинальной мышечной атрофией.
Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира разделят между собой главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Такое решение комитет огласил в пятницу. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.