Медведев рассказал о "сальто-мортале" Зеленского и назвал его вывернутым наизнанку

Президент Украины Владимир Зеленский является "вывернутым наизнанку человеком". Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Коммерсантъ".

Он напомнил об этнических корнях Зеленского и отметил, что тот всю жизнь говорил на русском языке, к тому же долго работал в РФ и получал доход из российских источников. Заняв пост президента Украины, он полностью сменил политические и нравственные приоритеты, можно даже сказать, отказался от своей идентичности.

Замглавы Совбеза пояснил, что Зеленский переметнулся на сторону наиболее оголтелых националистических сил Украины. Сложно даже представить, как "омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале", говорит Медведев.

"Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", – заключил Медведев.