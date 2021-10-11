Медведев заявил о необходимости дождаться "вменяемого" руководства Украины

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, нацеленного на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой. Об этом он написал в своей статье под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" в газете "Коммерсант".

Текст разделён на пять пунктов, обозначенных автором как "пять коротких полемических тезисов", и предваряется эпиграфом из украинской пословицы "Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася". ("Коза с волком тягалась, только шкура от козы осталась".) В частности, Медведев не видит смысла в переговорах с властями Незалежной, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию.

"Тогда встаёт извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны, и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией", — отмечает Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело".

"Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", — резюмировал Медведев.