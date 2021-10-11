На Украине рассказали о "ключе к победе" в войне с Россией

"Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются США... Сегодня мы можем полагаться только на силу и жёсткость американцев", — цитирует политика "Обозреватель".

По оценке Климкина, только президент США Джо Байден может поставить Москве "красные линии" в сфере мировой политики. Он уверен при этом, что поддержка Запада в целом имеет для Киева огромную важность, поэтому украинским властям следует учитывать и использовать её. Вместе с тем экс-министр считает, что в противостоянии с Россией Незалежная всё же должна в первую очередь рассчитывать на собственные силы.