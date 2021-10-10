В США предрекли человечеству две ужасные мировые войны
Любое вооружённое столкновение в западной части Тихого океана приведёт к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой, отметил Роберт Фарли.
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Конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвёртой мировым войнам. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Фарли, чья статья опубликована на американском портале 19FortyFive.
"Противоборство Вашингтона и Пекина, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведёт к серии вооружённых кампаний", — отметил обозреватель.
Фарли уточнил, что две великие державы могут начать схватку за Тайвань. По его словам, если Штатам удастся взять верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Поднебесную отказаться от идеи воссоединения с островом. Автор материала полагает, что КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесёт удар для присоединения спорного региона.
"Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединёнными Штатами. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК. Можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для ещё одного конфликта", — отмечается в статье.
Кроме того, Фарли заметил, что любое вооружённое столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведёт к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой. При этом он выразил надежду, что человечеству удастся избежать подобного сценария.
Ранее Роберт Фарли уже рассказывал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем. По его мнению, у Штатов нет шансов продержаться долго, воюя на два фронта с такими державами.
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