В США предрекли человечеству две ужасные мировые войны

Конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвёртой мировым войнам. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Фарли, чья статья опубликована на американском портале 19FortyFive.

"Противоборство Вашингтона и Пекина, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведёт к серии вооружённых кампаний", — отметил обозреватель.

Фарли уточнил, что две великие державы могут начать схватку за Тайвань. По его словам, если Штатам удастся взять верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Поднебесную отказаться от идеи воссоединения с островом. Автор материала полагает, что КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесёт удар для присоединения спорного региона.

"Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединёнными Штатами. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК. Можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для ещё одного конфликта", — отмечается в статье.

Кроме того, Фарли заметил, что любое вооружённое столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведёт к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой. При этом он выразил надежду, что человечеству удастся избежать подобного сценария.