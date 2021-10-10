Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров, который являлся призёром юниорского чемпионата мира, умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев РФ в "Инстаграме".

"В результате трагического инцидента ушёл из жизни призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", — отмечается в сообщении.

Также Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким погибшего спортсмена.