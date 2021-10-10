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Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Причина смерти спортсмена не уточняется, лишь говорится о том, что он ушёл из жизни в результате трагического инцидента.

10 октября, 19:10
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<p>Руслан Захаров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU25UJONTfU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianskating</a></p>

Руслан Захаров. Фото © Instagram / russianskating

Российский конькобежец Руслан Захаров, который являлся призёром юниорского чемпионата мира, умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев РФ в "Инстаграме".

"В результате трагического инцидента ушёл из жизни призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", — отмечается в сообщении.

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Также Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким погибшего спортсмена.

Ранее сообщалось, что российский саночник Сергей Данилин, участвовавший в пяти Олимпиадах, умер на 62-м году жизни. На Играх 1984 года в Сараеве он завоевал серебряную медаль. Также в его активе по одной победе на чемпионатах мира и Европы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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