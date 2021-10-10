Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет
Причина смерти спортсмена не уточняется, лишь говорится о том, что он ушёл из жизни в результате трагического инцидента.
Руслан Захаров. Фото © Instagram / russianskating
Российский конькобежец Руслан Захаров, который являлся призёром юниорского чемпионата мира, умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев РФ в "Инстаграме".
"В результате трагического инцидента ушёл из жизни призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", — отмечается в сообщении.
Также Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким погибшего спортсмена.
Ранее сообщалось, что российский саночник Сергей Данилин, участвовавший в пяти Олимпиадах, умер на 62-м году жизни. На Играх 1984 года в Сараеве он завоевал серебряную медаль. Также в его активе по одной победе на чемпионатах мира и Европы.
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