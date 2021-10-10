Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard из-за непогоды

Американская компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса сообщила о переносе второго пилотируемого полёта суборбитального корабля New Shepard с 12 на 13 октября. Всё дело в неблагоприятных погодных условиях.

"В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск корабля New Shepard на среду, 13 октября", — говорится в сообщении компании в "Твиттере".