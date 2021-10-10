Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard из-за непогоды
В компании Джеффа Безоса уточнили, что второй пилотируемый полёт суборбитального корабля намечен на 13 октября.
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Американская компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса сообщила о переносе второго пилотируемого полёта суборбитального корабля New Shepard с 12 на 13 октября. Всё дело в неблагоприятных погодных условиях.
"В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск корабля New Shepard на среду, 13 октября", — говорится в сообщении компании в "Твиттере".
Как уточнили представители Blue Origin, запуск запланирован на 13:30 UTC (16:30 мск).
Предыдущий пилотируемый полёт ракеты New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал владелец компании — Джефф Безос. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик пришёлся не по нраву.
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