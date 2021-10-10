В Барнауле соседи обнаружили на улице раздетого подростка с ДЦП

В Алтайском крае мать взяла дочку и ушла из грязного неотапливаемого дома, оставив там в одиночестве раздетого подростка с ДЦП. Соседи заметили мальчика, когда он, собрав все свои силы, выполз на улицу.

Семья подростка была неблагополучной. По предварительным данным, он не получал нормального образования и лечения. Два месяца назад мать продала в ломбарде инвалидную коляску ребёнка и бросила его. Временно о подростке заботится бабушка, но ей ещё предстоит собрать документы для оформления постоянной опеки и доказать, что условия её проживания подходят для внука.

"Да, бедно живём. Но так живёт полстраны. Если на одну пенсию жить, это тяжело. Да, нет у нас роскоши. У нас проблема с водопроводом, но мы исправим её. Подкопим денег и исправим. И, самое главное, нет пандуса для съезда ребёнка", — поделилась бабушка подростка Нэля Граф в беседе с телеканалом "Вести. Алтай".

При этом уточняется, что вскоре после этих событий мать подростка скончалась, но перед этим отдала его 12-летнюю сестру в реабилитационный центр "Солнышко". Сможет ли семья воссоединиться, пока не известно. Мальчика для обследования положили в больницу.