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Военный эксперт назвал предпосылки для успешного развития военных технологий в России

По его словам, многие современные технологии были созданы именно военными специалистами.

10 октября, 18:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полковник запаса и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что в будущем разработки военных специалистов в области искусственного интеллекта и биотехнологий могут стать частью гражданского общества.

"В первую очередь технологии искусственного интеллекта, поскольку военные ведущих стран мира сейчас активно работают над подобного рода технологиями. Второе — биотехнологии, поскольку работа связана с поиском, а точнее, для противодействия наиболее опасным вирусам, инфекциям", — объяснил военный эксперт в беседе с Ura.ru.

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По словам Коротченко, многие современные технологии были созданы военными специалистами. Достичь этого удалось благодаря "концентрации финансовых и политических организационных усилий на конкретных военных технологиях". Эксперт уточнил, что именно это привело к успеху новейших разработок в военной сфере.

Ранее Министерство обороны США заявило, что в ближайшее время может протестировать новое оружие "направленной энергии". Лайф выяснил, как работает уникальная технология и в чём её секрет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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