Военный эксперт назвал предпосылки для успешного развития военных технологий в России

Полковник запаса и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что в будущем разработки военных специалистов в области искусственного интеллекта и биотехнологий могут стать частью гражданского общества.

"В первую очередь технологии искусственного интеллекта, поскольку военные ведущих стран мира сейчас активно работают над подобного рода технологиями. Второе — биотехнологии, поскольку работа связана с поиском, а точнее, для противодействия наиболее опасным вирусам, инфекциям", — объяснил военный эксперт в беседе с Ura.ru.

По словам Коротченко, многие современные технологии были созданы военными специалистами. Достичь этого удалось благодаря "концентрации финансовых и политических организационных усилий на конкретных военных технологиях". Эксперт уточнил, что именно это привело к успеху новейших разработок в военной сфере.