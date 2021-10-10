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В Сочи продавец шаурмы воткнул нож в спину спаниелю

Как позднее признался работник лавки, он накинулся на пса, потому что сильно испугался.

10 октября, 18:22

Работник киоска в Сочи воткнул нож в спину спаниелю. Видео © Telegram / "Сочи № 1"

В Сочи спасли домашнего спаниеля, которому работник местного фастфуда воткнул в спину нож. Инцидент произошёл на одном из пляжей города, сообщает телеграм-канал "Сочи № 1".

Женщина прогуливалась по сочинскому пляжу со своим питомцем Федей, когда тот вдруг сорвался и побежал к киоску с шаурмой. Работавший там мужчина резко схватил кухонный нож и вонзил его собаке в спину. Позже работник объяснил, что сильно испугался.

Вытаскивать нож без помощи врачей хозяйка животного не рискнула, и спаниеля сразу же отвезли в ветклинику, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас о состоянии питомца ничего не известно.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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