В Сочи продавец шаурмы воткнул нож в спину спаниелю

Работник киоска в Сочи воткнул нож в спину спаниелю. Видео © Telegram / "Сочи № 1"

В Сочи спасли домашнего спаниеля, которому работник местного фастфуда воткнул в спину нож. Инцидент произошёл на одном из пляжей города, сообщает телеграм-канал "Сочи № 1".

Женщина прогуливалась по сочинскому пляжу со своим питомцем Федей, когда тот вдруг сорвался и побежал к киоску с шаурмой. Работавший там мужчина резко схватил кухонный нож и вонзил его собаке в спину. Позже работник объяснил, что сильно испугался.

Вытаскивать нож без помощи врачей хозяйка животного не рискнула, и спаниеля сразу же отвезли в ветклинику, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас о состоянии питомца ничего не известно.