Петербуржец захотел полмиллиона рублей за плакат с автографами группы "Король и Шут"
Автор объявления утверждает, что со временем постер будет дорожать, что станет отличной инвестицией в будущее.
Фото © ТАСС / Анна Салынская
Предприимчивый житель Санкт-Петербурга выставил на продажу плакат с автографами золотого состава легендарной панк-рок-группы "Король и Шут" за 500 тысяч рублей. Об этом пишет газета "Петербургский дневник". Согласно объявлению на сайте Avito, постер подписали все участники группы: Михаил Горшенёв, Андрей Князев, бэк-вокалисты Александр Балунов и Яков Цвиркунов, а также барабанщик Александр Щиголев и скрипачка Мария Нефёдова.
Фото © "Петербургский дневник", Avito
"Мне достоверно известно, что только этот плакат размером 60х47 сантиметров из партии в 3000 экземпляров для расклеивания на афишах был подписан всеми участниками после записи первого концертного альбома группы "Ели мясо мужики" на студии "Добролёт" в октябре 1999 года", — цитирует слова продавца газета.
Поклонник группы отметил, что плакат в раме "смотрится превосходно". Автор объявления подчеркнул, что стоимость со временем будет увеличиваться. Он утверждает, что с учётом этого покупка плаката может стать отличным вложением денег на будущее.
Ранее Лайф рассказывал, как в полиции Рязани записали "коронавирусный" кавер на песню группы "Король и Шут". Сотрудники МВД перепели композицию "Лесник", чтобы призвать людей соблюдать режим всеобщей самоизоляции.
Комментариев: 0