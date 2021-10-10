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Петербуржец захотел полмиллиона рублей за плакат с автографами группы "Король и Шут"

Автор объявления утверждает, что со временем постер будет дорожать, что станет отличной инвестицией в будущее.

10 октября, 18:05

Фото © ТАСС / Анна Салынская

Предприимчивый житель Санкт-Петербурга выставил на продажу плакат с автографами золотого состава легендарной панк-рок-группы "Король и Шут" за 500 тысяч рублей. Об этом пишет газета "Петербургский дневник". Согласно объявлению на сайте Avito, постер подписали все участники группы: Михаил Горшенёв, Андрей Князев, бэк-вокалисты Александр Балунов и Яков Цвиркунов, а также барабанщик Александр Щиголев и скрипачка Мария Нефёдова.

Фото © "Петербургский дневник", Avito

Фото © "Петербургский дневник", Avito

"Мне достоверно известно, что только этот плакат размером 60х47 сантиметров из партии в 3000 экземпляров для расклеивания на афишах был подписан всеми участниками после записи первого концертного альбома группы "Ели мясо мужики" на студии "Добролёт" в октябре 1999 года", — цитирует слова продавца газета.

Поклонник группы отметил, что плакат в раме "смотрится превосходно". Автор объявления подчеркнул, что стоимость со временем будет увеличиваться. Он утверждает, что с учётом этого покупка плаката может стать отличным вложением денег на будущее.

От панка до примерного семьянина. Жизнь и смерть лидера группы "Король и Шут"

От панка до примерного семьянина. Жизнь и смерть лидера группы "Король и Шут"

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В России снимут игровой сериал о группе "Король и Шут"

В России снимут игровой сериал о группе "Король и Шут"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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