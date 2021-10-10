"Доставил нам много проблем": Тренер сборной Словении обрадовался из-за того, что Дзюба не сыграет за сборную России

Ранее форвард признался, что его форма на данный момент не позволяет полноценно помочь сборной.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек в ходе пресс-конференции признался, что рад тому, что в составе нашей национальной команды в ближайшем матче не сыграет Артём Дзюба.

"Каждый тренер приносит новую философию. У Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем", — отметил Кек.