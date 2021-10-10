"Доставил нам много проблем": Тренер сборной Словении обрадовался из-за того, что Дзюба не сыграет за сборную России
Ранее форвард заявил, что находится не в оптимальной форме для того, чтобы помочь национальной команде.
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек в ходе пресс-конференции признался, что рад тому, что в составе нашей национальной команды в ближайшем матче не сыграет Артём Дзюба.
"Каждый тренер приносит новую философию. У Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем", — отметил Кек.
Он также заметил, что по каким-то коэффициентам наша сборная является фаворитом поединка против Словении, однако, по признанию Кека, его команда не признаёт фаворитов.
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