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Регион
Опубликовано 10 октября 2021, 17:53

"Доставил нам много проблем": Тренер сборной Словении обрадовался из-за того, что Дзюба не сыграет за сборную России

Фото © РФС

Фото © РФС

Ранее форвард признался, что его форма на данный момент не позволяет полноценно помочь сборной.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек в ходе пресс-конференции признался, что рад тому, что в составе нашей национальной команды в ближайшем матче не сыграет Артём Дзюба.

"Каждый тренер приносит новую философию. У Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем", — отметил Кек.

Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России
Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

Он также заметил, что по каким-то коэффициентам наша сборная является фаворитом поединка против Словении, однако, по признанию Кека, его команда не признаёт фаворитов.

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Шамиль Гаджиев
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