НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Доставил нам много проблем": Тренер сборной Словении обрадовался из-за того, что Дзюба не сыграет за сборную России

Ранее форвард заявил, что находится не в оптимальной форме для того, чтобы помочь национальной команде.

10 октября, 17:53
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек в ходе пресс-конференции признался, что рад тому, что в составе нашей национальной команды в ближайшем матче не сыграет Артём Дзюба.

"Каждый тренер приносит новую философию. У Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем", — отметил Кек.

Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

Он также заметил, что по каким-то коэффициентам наша сборная является фаворитом поединка против Словении, однако, по признанию Кека, его команда не признаёт фаворитов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Назначен арбитр на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Словении

вчера в 08:44

Четыре российских игрока попали в список самых значимых футболистов мира

6 октября, 16:20

Юная ученица Тутберидзе Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире в Финляндии

сегодня в 18:03

"Моя вина": Карпин взял на себя ответственность за плохую игру в матче со Словакией

сегодня в 16:51

В Барнауле соседи обнаружили на улице раздетого подростка с ДЦП

сегодня в 18:50

Новости партнеров

Layer 1