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Юная ученица Тутберидзе Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Предыдущие достижения также принадлежали нашим спортсменкам — Александре Трусовой и Алёне Косторной.

10 октября, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева обновила сразу два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy.

В ходе произвольной программы она исполнила сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, после сделала каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. В итоге она набрала 174,31 балла за произвольную программу, а в сумме её результат составил 249,24 очка. Тем самым она сумела побить мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов.

Совершенство: 15-летняя Валиева становится звездой мирового фигурного катания и собирается победить всех на Олимпиаде

Совершенство: 15-летняя Валиева становится звездой мирового фигурного катания и собирается победить всех на Олимпиаде

Добавим, что предыдущие достижения также принадлежали нашим спортсменкам — Александре Трусовой и Алёне Косторной.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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