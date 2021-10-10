Юная ученица Тутберидзе Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире в Финляндии

В ходе произвольной программы она исполнила сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, после сделала каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. В итоге она набрала 174,31 балла за произвольную программу, а в сумме её результат составил 249,24 очка. Тем самым она сумела побить мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов.