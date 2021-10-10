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В Британии рассказали о "козыре" в вопросе газа, который Байден вручил Путину

Журналисты считают, что РФ в дальнейшем может воспользоваться топливным кризисом в Европе.

10 октября, 17:51
<p>Фото © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images</p>

Фото © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден вручил президенту России Владимиру Путину "козырь" в вопросе поставок газа для Европы. Такую точку зрения привёл обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.

В своей колонке журналист пишет, что Байден дал зелёный свет завершению трубопровода "Северный поток – 2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы. Колумнист убеждён, что теперь Россия якобы "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации ещё одной магистрали.

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Ранее Лайф рассказывал, что жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. Началось всё с того, что колумнист издания Daily Mail обвинил РФ в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Комментаторы под его статьёй остались недовольны и осудили такой выпад в адрес Москвы.

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"Они и до этого экономили": Политолог рассказал, как Европа переживёт зиму на фоне роста цен на газ

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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