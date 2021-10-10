В Британии рассказали о "козыре" в вопросе газа, который Байден вручил Путину
Журналисты считают, что РФ в дальнейшем может воспользоваться топливным кризисом в Европе.
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Лидер Соединённых Штатов Джо Байден вручил президенту России Владимиру Путину "козырь" в вопросе поставок газа для Европы. Такую точку зрения привёл обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.
В своей колонке журналист пишет, что Байден дал зелёный свет завершению трубопровода "Северный поток – 2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы. Колумнист убеждён, что теперь Россия якобы "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации ещё одной магистрали.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. Началось всё с того, что колумнист издания Daily Mail обвинил РФ в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Комментаторы под его статьёй остались недовольны и осудили такой выпад в адрес Москвы.
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