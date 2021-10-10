В Британии рассказали о "козыре" в вопросе газа, который Байден вручил Путину

В своей колонке журналист пишет, что Байден дал зелёный свет завершению трубопровода "Северный поток – 2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы. Колумнист убеждён, что теперь Россия якобы "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации ещё одной магистрали.