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Водитель Volkswagen рассказал, что никто из второй машины не подошёл к ним после ДТП в Сочи

В результате аварии он получил перелом бедра. После столкновения скорую помощь и полицию вызвали очевидцы.

10 октября, 17:36
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31257" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Ни водитель "мерседеса", ни Ксения Собчак, которая находилась на заднем сиденье дорогой иномарки, не подошли к пострадавшим в результате ДТП в Сочи. Об этом рассказал владелец второй машины, пишет телеграм-канал SHOT.

Мужчина отметил, что вскоре после аварии прибыла другая машина, на которой уехали пассажиры "майбаха". Скорую помощь и полицию на место происшествия вызвали очевидцы. По его словам, автомобильный поток в момент, когда автомобиль с телеведущей вылетел на встречную полосу, не был плотным.

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Водитель "фольксвагена" добавил, что подвозил двух девушек в Красную Поляну. Он рассказал, что всё произошло за секунду. После столкновения попытался выйти из машины, но не смог. Открыв дверь, мужчина буквально выпал из автомобиля. Позже врачи сообщили, что у него перелом бедра.

Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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