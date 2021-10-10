Водитель Volkswagen рассказал, что никто из второй машины не подошёл к ним после ДТП в Сочи
В результате аварии он получил перелом бедра. После столкновения скорую помощь и полицию вызвали очевидцы.
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Ни водитель "мерседеса", ни Ксения Собчак, которая находилась на заднем сиденье дорогой иномарки, не подошли к пострадавшим в результате ДТП в Сочи. Об этом рассказал владелец второй машины, пишет телеграм-канал SHOT.
Мужчина отметил, что вскоре после аварии прибыла другая машина, на которой уехали пассажиры "майбаха". Скорую помощь и полицию на место происшествия вызвали очевидцы. По его словам, автомобильный поток в момент, когда автомобиль с телеведущей вылетел на встречную полосу, не был плотным.
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Водитель "фольксвагена" добавил, что подвозил двух девушек в Красную Поляну. Он рассказал, что всё произошло за секунду. После столкновения попытался выйти из машины, но не смог. Открыв дверь, мужчина буквально выпал из автомобиля. Позже врачи сообщили, что у него перелом бедра.
Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии.
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