Песков заявил, что крымского вопроса для Кремля в разговоре с Киевом не существует

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения с Киевом темы Крыма после заявлений офиса президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова за "пять минут". Об этом пишет РИА "Новости".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — заявил Песков, отвечая журналистам, готов ли Кремль к обсуждению этого вопроса с Украиной.