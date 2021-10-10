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Песков заявил, что крымского вопроса для Кремля в разговоре с Киевом не существует

Ранее на Украине заявили, что для "возвращения" полуострова и разрешения ситуации в Донбассе достаточно одного звонка.

10 октября, 17:23
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения с Киевом темы Крыма после заявлений офиса президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова за "пять минут". Об этом пишет РИА "Новости".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — заявил Песков, отвечая журналистам, готов ли Кремль к обсуждению этого вопроса с Украиной.

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В Киеве заявили, что российские продукты в Донбассе "хуже качеством, чем украинские"

Лайф ранее писал о том, что в Киеве назвали "возвращение" Крыма делом пяти минут. Кроме того, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена всего одним звонком.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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