Камеры сняли Собчак в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП

Звезда была замечена в аэропорту около 21:40, то есть спустя менее 40 минут с момента смертельной аварии. Телеведущая без проблем прошла досмотр службы безопасности. На ней нет заметных повреждений. При этом видно, что она ведёт себя спокойно.