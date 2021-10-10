Камеры сняли Собчак в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП
В результате аварии с машиной, в которой ехала звезда, трое человек пострадали и один скончался.
Собчак попала в объективы камер в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП. Видео © t.me / SHOT
Камеры видеонаблюдения в международном аэропорту Сочи засняли телеведущую Ксению Собчак после смертельного ДТП. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Звезда была замечена в аэропорту около 21:40, то есть спустя менее 40 минут с момента смертельной аварии. Телеведущая без проблем прошла досмотр службы безопасности. На ней нет заметных повреждений. При этом видно, что она ведёт себя спокойно.
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Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии.
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