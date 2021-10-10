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В Питере кабан пытался пройти напролом в местный супермаркет

После нескольких попыток зверь предпочёл вернуться обратно домой.

10 октября, 17:45

Скриншот из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Питере кабан пытался пройти напролом в местный супермаркет. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге кабан не смог попасть в супермаркет "Окей", поэтому решил протаранить входные двери. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Момент осады магазина попал на камеры. Своим появлением зверь напугал посетителей. Попробовав попасть в супермаркет несколько раз, кабан оставил попытки и убежал в неизвестном направлении.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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