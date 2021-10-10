В Питере кабан пытался пройти напролом в местный супермаркет
После нескольких попыток зверь предпочёл вернуться обратно домой.
Скриншот из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Питере кабан пытался пройти напролом в местный супермаркет. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге кабан не смог попасть в супермаркет "Окей", поэтому решил протаранить входные двери. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Момент осады магазина попал на камеры. Своим появлением зверь напугал посетителей. Попробовав попасть в супермаркет несколько раз, кабан оставил попытки и убежал в неизвестном направлении.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве на Симферопольском шоссе лёг раненый лось, несмотря на огромный поток машин. По словам очевидцев, у него была травмирована нога и сломан рог.
Комментариев: 0