В Новосибирске школьник проткнул линейкой глаз однокласснице, лишив её зрения

Ученик гимназии № 7 в Кировском районе Новосибирска во время ссоры с друзьями бросил в одноклассницу треугольную чертёжную линейку и случайно проткнул девочке глаз. Инцидент произошёл 23 сентября, пишет РИА ФАН.

После уроков по дороге домой компания одноклассников начала ругаться: подростки дразнили подруг, вынимая у них из рюкзаков канцелярские предметы. Когда школьницы перестали обращать на них внимание, один из подростков швырнул в сторону девочек линейку-треугольник. Острый предмет глубоко вошёл в глаз одной из школьниц, в результате чего она потеряла зрение.

"В конце сентября в отдел полиции № 8 "Кировский" поступило заявление по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в ходе конфликта. В настоящее время по данному факту проводится проверка, потерпевшей выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит степень тяжести вреда, нанесённого здоровью", — сообщили в региональном ГУ МВД России.

Процессуальное решение будет принято следователями по итогам экспертизы. Родители пострадавшей заявили, что их дочери требуется пересадка хрусталика.