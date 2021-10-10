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В Новосибирске школьник проткнул линейкой глаз однокласснице, лишив её зрения

Инцидент между одноклассниками произошёл в конце сентября. По результатам судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение.

10 октября, 18:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ученик гимназии № 7 в Кировском районе Новосибирска во время ссоры с друзьями бросил в одноклассницу треугольную чертёжную линейку и случайно проткнул девочке глаз. Инцидент произошёл 23 сентября, пишет РИА ФАН.

После уроков по дороге домой компания одноклассников начала ругаться: подростки дразнили подруг, вынимая у них из рюкзаков канцелярские предметы. Когда школьницы перестали обращать на них внимание, один из подростков швырнул в сторону девочек линейку-треугольник. Острый предмет глубоко вошёл в глаз одной из школьниц, в результате чего она потеряла зрение.

"В конце сентября в отдел полиции № 8 "Кировский" поступило заявление по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в ходе конфликта. В настоящее время по данному факту проводится проверка, потерпевшей выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит степень тяжести вреда, нанесённого здоровью", — сообщили в региональном ГУ МВД России.

Процессуальное решение будет принято следователями по итогам экспертизы. Родители пострадавшей заявили, что их дочери требуется пересадка хрусталика.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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