Сказки для детей или технология будущего: Что такое лучевое оружие и как оно работает Министерство обороны США заявило, что в ближайшее время может протестировать новое оружие "направленной энергии". Как работает уникальная технология и в чём её секрет. 18 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Кадр из видео YouTube / Gung Ho Vids

Что такое лучевое оружие

Лучевым оружием в простонародье называют любое оружие, которое поражает людей или военную технику т.н. бесконтактным методом, то есть испускает в его сторону некие лучи. Но до состояния готового оружия такие технологии долгое время довести не удавалось. Главной проблемой был высокий расход электроэнергии — даже самые мощные корабельные генераторы не могли дать нужного количества вольт и ампер. По этой причине был закрыт один из самых известных проектов в США — летающий лазер YAL-1. Другие проекты оказались не намного успешнее. Микроволновая пушка ADS, которая "стреляла" в людей направленным потоком СВЧ-излучения на расстоянии в 500 метров, часто выходила из строя и "поджаривала" операторов внутри машины, на которой была установлена.

После этого Пентагон запретил своим подразделениям заключать контракты на разработку такого оружия, но тяга к разрушительной силе у американских военных не пропала. Деньги пошли на изучение лазеров, однако и в этом направлении существенного прогресса добиться так и не удалось. Максимум, на что способны современные американские лазеры, — это на уничтожение небольших беспилотников, которые в реальности почти никогда не попадают в зону действия такого оружия. Последним рывком американской оборонки стали авиационные лазеры. Их планируют устанавливать на самолёты F-15/F-16/F-35, а главной целью называют экономию денег на дорогих ракетах.

Лучевой центр управления, или Зачем американцам мазер

Джон Хайтен. Фото © Getty Images / Tom Williams / CQ Roll Call

14 сентября заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США близки к созданию оружия направленной энергии. Оно, по словам Хайтена, обладает большим потенциалом и может пригодиться вооружённым силам. Генерал не стал уточнять, о каком оружии идёт речь, однако добавил, что там используется "энергия в виде света". Не исключено, что таким образом он намекнул на появление первого боевого мазера — излучателя, в котором для обстрела цели используется квантовый генератор.

В гражданском секторе такие устройства используются для повышения устойчивости и скорости космической связи. Например, спутники Starlink Илона Маска, запущенные несколько дней назад, используют именно эту технологию. Принцип работы мазера ещё в 1917 году описал Альберт Эйнштейн, однако долгое время реализовать технологию нельзя было даже для гражданского сектора. Позднее устройства стали использовать как усилители микроволнового излучения, однако до состояния оружия, способного нанести ущерб человеку или технике, никто (по крайней мере официально) их не доводил.

Попытки создать нечто похожее предпринимались в СССР в 50-х годах. Однако тогда физики даже писали Хрущёву письмо, в котором сообщали, что построить затребованное генсеком оружие невозможно. Попытку создания уникальной направленной пушки повторили в 70-х, и снова случилось разочарование — на дорогостоящее оружие в самый разгар холодной войны просто не нашлось денег.

Лазерная коррекция

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Сам по себе мазер (как и созвучный ему лазер) может быть химическим и способен работать даже на металлах. Одним из самых популярных в науке считается рубидиевый мазер. Долгое время главной проблемой этой технологии была стоимость — мазер для научных целей мог обойтись в сумму от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов (в зависимости от мощности). Он может оказаться куда более опасным, чем обычные химические и энергетические лазеры, — в теории мазер может "прожигать" цель пучком частиц более высокой температуры, чем лазер, поэтому разрушающего эффекта можно будет добиться более короткими импульсами.

Если всё пройдёт по плану и американские военные получат такое оружие в своё распоряжение, то неясным останется только его дальность, которая может быть ограничена из-за целого ряда причин. Первая и самая главная — пока никому не удалось оснастить самолёт или корабль энергетической установкой достаточной мощности. При всех достоинствах боевые мазеры могут оказаться в десятки раз "прожорливее" обычных энергетических лазеров, и для того, чтобы сбить хотя бы бумажный самолёт, придётся строить электростанцию размером с боевой корабль.

Аспирант факультета физики в Станфорде Владимир Бортников пояснил, что такое оружие может считаться технологиями "на новых физических принципах".

Даже не так. Принципы остаются старые, просто меняются методы их использования. Но в случае с использованием таких технологий о полноценной боевой пушке или установке речи пока не идёт. Это скорее эксперименты, попытка найти импульсное бесконтактное оружие. Литературный персонаж романа Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" этого добился, но в реальности, конечно, дела идут с большим трудом. Боевой разрушающий лазер высокой мощности никто так и не создал, и пока я не вижу оснований, что с мазером тоже добились каких-то серьёзных успехов Владимир Бортников Физик, аспирант Университета Станфорда

Что такое любовь, или Зачем Пентагон тратит миллиарды на оружие из фильмов

Фото © ТАСС / Zuma

Контактный метод уничтожения цели считается в Минобороны США "техникой прошлого". Любовь американских военных к оружию из будущего стоит недёшево, но, похоже, отказываться от миллиардных проектов военные не спешат. Что в перспективе может дать оружие направленной энергии? Одним из возможных направлений для применения считается перехват гиперзвуковых ракет. Сейчас уничтожать гиперзвуковые ракеты американское оружие не может — скорость таких ракет, как "Циркон", "Авангард" и "Кинжал", слишком велика для обычного кинетического уничтожения.

Одним из наиболее перспективных направлений долгое время считается "прожарка мозгов" таких ракет — мощный излучатель на борту корабля или беспилотника уничтожает электронику внутри корпуса ракеты серией импульсов и уводит её с траектории. Но такое оружие — дело следующих нескольких лет. Эксперты в области вооружений и учёные считают, что довести мазер или любую другую "энергетическую пушку направленного действия" хотя бы до создания прототипа не получится до конца 2030-х годов.

Авторы Сергей Андреев