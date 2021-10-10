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Личный врач Саакашвили заявил о необходимости срочной госпитализации политика

Для более точной оценки ситуации доктор планирует дополнительно посетить экс-президента Грузии.

10 октября, 18:58
<p>Фото © ТАСС / Константин Сазончик</p>

Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, задержанному 1 октября, требуется срочная госпитализация из-за продолжающейся голодовки. Об этом в эфире грузинского телевидения заявил личный врач экс-главы страны Николоз Кипшидзе.

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я ещё раз собираюсь его (Михаила Саакашвили. — Прим. Лайфа) навестить. Нам, наверное, придётся его перевезти в больницу", — объяснил врач.

Объявивший голодовку Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 12 кг

Объявивший голодовку Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 12 кг

Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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