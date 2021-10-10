Личный врач Саакашвили заявил о необходимости срочной госпитализации политика

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я ещё раз собираюсь его (Михаила Саакашвили. — Прим. Лайфа) навестить. Нам, наверное, придётся его перевезти в больницу", — объяснил врач.