Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич попросил президента РФ Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для своей страны. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

"Я благодарен нашим русским друзьям, я попросил министра Лаврова, попросил Борисова, я попросил президента Путина, и мне не стыдно в этом признаться, я надеюсь, что у Сербии будет самая низкая цена на газ в Европе. И я это не скрываю, моё дело — бороться за свой народ", — сказал Вучич, выразив уверенность, что его страна получит российский газ по максимально выгодной цене.

Лидер Сербии также отметил, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Балканский поток" стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса. Данная ветка для поставок синего топлива была запущена 1 января 2021 года. Вучич лично участвовал в его открытии, а позднее заявил, что создание "Балканского потока" было умным решением.