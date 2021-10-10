Москвичка погибла под колёсами автобуса после удара прохожего. Видео © LIFE

В Москве женщина погибла под колёсами автобуса после того, как её ударил мужчина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Несчастный случай произошёл вечером 10 октября на площади у Киевского вокзала. На кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, видно, что прохожий ударил женщину, в результате чего та угодила прямо на проезжую часть. При падении девушка ударилась головой и попала под проезжавший автобус. При этом видно, что в последний момент парень кинулся на помощь москвичке, но не успел. Сообщается, что она получила травмы, несовместимые с жизнью. Что предшествовало драке, неизвестно.

"Предварительно установлено, что 10 октября вблизи площади Киевского вокзала 27-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигавшийся к остановке общественного транспорта", — сообщили в столичной прокуратуре.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Все обстоятельства и точную причину происшествия выясняет следствие.