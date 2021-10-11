Победительнице конкурса "Учитель года" вручили Большого хрустального пеликана

Победительнице конкурса "Учитель года – 2021" вручили Большого хрустального пеликана. Видео © LIFE

В Государственном Кремлёвском дворце в Москве состоялся праздничный концерт в честь Дня учителя. Традиционно на мероприятии награждаются лучшие педагоги страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса "Учитель года России" и других профессиональных конкурсов.

Церемония состоялась в 32-й раз, но в этом году впервые представляла собой цельное произведение. Концерт прошёл в формате мюзикла при участии приглашённых звёзд и главных героев — самих педагогов. Кульминацией мероприятия стало награждение победителя конкурса "Учитель года России – 2021". В этом году им стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева. Ей вручили главный приз — Большого хрустального пеликана.

"Я говорила на одном из конкурсных испытаний о том, что я придерживаюсь формулы — любовь плюс методика. Мне кажется, что современный учитель должен любить своих детей, своё дело, любить то, чем он занимается каждый день, но кроме этого владеть современными методиками, интегрировать в свою деятельность цифровые образовательные ресурсы и постоянно учиться", — сказала Костылева после награждения.