Победительнице конкурса "Учитель года" вручили Большого хрустального пеликана
Преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева после награждения отметила, что в своей работе придерживается формулы — любовь плюс методика.
Фото © LIFE
Победительнице конкурса "Учитель года – 2021" вручили Большого хрустального пеликана. Видео © LIFE
В Государственном Кремлёвском дворце в Москве состоялся праздничный концерт в честь Дня учителя. Традиционно на мероприятии награждаются лучшие педагоги страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса "Учитель года России" и других профессиональных конкурсов.
Церемония состоялась в 32-й раз, но в этом году впервые представляла собой цельное произведение. Концерт прошёл в формате мюзикла при участии приглашённых звёзд и главных героев — самих педагогов. Кульминацией мероприятия стало награждение победителя конкурса "Учитель года России – 2021". В этом году им стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева. Ей вручили главный приз — Большого хрустального пеликана.
"Я говорила на одном из конкурсных испытаний о том, что я придерживаюсь формулы — любовь плюс методика. Мне кажется, что современный учитель должен любить своих детей, своё дело, любить то, чем он занимается каждый день, но кроме этого владеть современными методиками, интегрировать в свою деятельность цифровые образовательные ресурсы и постоянно учиться", — сказала Костылева после награждения.
Другие российские учителя в беседе с Лайфом рассказали, что гордятся своей профессией. Педагоги также подчеркнули, что они являются примером для других людей. Преподаватель истории из Иванова Ольга Козляева добавила, что учителя должны быть рядом с детьми и помогать им взрослеть и становиться лучше.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал поручение о запуске телешоу "Учитель года". К слову, ещё в марте 2021 года президент предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу, чтобы ещё больше возвысить работу педагогов. Тогда же Путин поддержал идею ввести новую номинацию в конкурсе "Учитель будущего" для того, чтобы в нём могли участвовать директора школ. Затем российский лидер неоднократно поднимал вопрос создания такого шоу на телевидении, чтобы повысить престиж профессии учителя и сделать её модной. К примеру, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования в августе этого года Путин предложил продумать формат всероссийского конкурса "Учитель года", чтобы он стал более зрелищным и популярным — например, как шоу "Форт Боярд".
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