"Нос собрали": Избитый в московском метро парень показал новое фото из больницы
Синяки и отёки у молодого человека ещё не прошли, сколько времени ему потребуется на полное восстановление, пока не известно.
Скриншот из видео © ГУ МВД России по г. Москве
Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв опубликовал в своём инстаграме новое фото из больничной палаты, поблагодарив всех за поддержку и тёплые слова.
"Выздоровление идёт полным ходом, нос собрали, отёк с глаза сильно спал, что не может не радовать", — рассказал молодой человек.
"Оказывали активное сопротивление": Полицейские рассказали о задержании участников драки в московском метро
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
Комментариев: 0