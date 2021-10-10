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"Нос собрали": Избитый в московском метро парень показал новое фото из больницы

Синяки и отёки у молодого человека ещё не прошли, сколько времени ему потребуется на полное восстановление, пока не известно.

10 октября, 20:52
<p>Скриншот из видео © <a href="https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26351222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по г. Москве</a></p>

Скриншот из видео © ГУ МВД России по г. Москве

Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв опубликовал в своём инстаграме новое фото из больничной палаты, поблагодарив всех за поддержку и тёплые слова.

"Выздоровление идёт полным ходом, нос собрали, отёк с глаза сильно спал, что не может не радовать", — рассказал молодой человек.

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Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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