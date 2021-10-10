Фигуристка Камила Валиева — основная претендентка на попадание на Олимпийские игры в Пекине, она показывает выдающееся катание. Об этом заявил серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, комментируя сразу два мировых рекорда 15-летней россиянки на турнире Finlandia Trophy.

"Браво Камиле Валиевой, наверное, можно её сравнивать с чем-то инопланетным. Она обладает фантастической возможностью растворяться на льду. Если у неё получаются все прыжки, она с точки зрения компонентов, вращения, программ выглядит сногсшибательно. Конечно, Камила одна из главных претенденток на попадание в заветную тройку, на которую претендует большое количество девчонок (попадание на ОИ в Пекине. — Прим. Лайфа)", — отметил Авербух.

Фигурист также выразил обеспокоенность тем, что в короткой и произвольной программах Валиевой не удалось по канонам исполнить аксель из-за проблем с рукой. Однако спортсмен уверен, что время на оттачивание у россиянки ещё есть.