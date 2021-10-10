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"Браво!": Авербух восхитился "инопланетным" катанием Валиевой на турнире в Финляндии

По его мнению, спортсменка обладает фантастической возможностью растворяться на льду.

10 октября, 20:38
<p>Фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фигуристка Камила Валиева — основная претендентка на попадание на Олимпийские игры в Пекине, она показывает выдающееся катание. Об этом заявил серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, комментируя сразу два мировых рекорда 15-летней россиянки на турнире Finlandia Trophy.

"Браво Камиле Валиевой, наверное, можно её сравнивать с чем-то инопланетным. Она обладает фантастической возможностью растворяться на льду. Если у неё получаются все прыжки, она с точки зрения компонентов, вращения, программ выглядит сногсшибательно. Конечно, Камила одна из главных претенденток на попадание в заветную тройку, на которую претендует большое количество девчонок (попадание на ОИ в Пекине. — Прим. Лайфа)", отметил Авербух.

Юная ученица Тутберидзе Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Юная ученица Тутберидзе Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Фигурист также выразил обеспокоенность тем, что в короткой и произвольной программах Валиевой не удалось по канонам исполнить аксель из-за проблем с рукой. Однако спортсмен уверен, что время на оттачивание у россиянки ещё есть.

Ранее Лайф писал о том, что 15-летняя Валиева становится звездой мирового фигурного катания и собирается победить всех на Олимпиаде.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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