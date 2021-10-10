Основатель мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров в день своего 37-летия составил список из самых недооценённых и переоценённых вещей в жизни. Первый пункт в тройке недооценённых он включил сон. По мнению бизнесмена, он повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.

На втором месте природа — это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо. На третье место Дуров поставил одиночество. Оно даёт свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы, уверен миллиардер.

Переоценены же, по его версии, сразу семь вещей. Большие города Дуров назвал источниками загрязнения, преступности и шума. По его мнению, к ресурсам мегаполисов хорошо иметь доступ, но лучше жить за их пределами. Далее следуют рестораны. Им он предпочитает приготовление пищи дома, что позволяет придерживаться более здорового питания и контролировать ингредиенты. Следом идёт жаркая погода из-за риска рака и более быстрого старения. Холодная погода, по мнению Дурова, укрепляет дух, тело и разум.

Далее следует мода, которую он назвал дорогой и ненужной затеей. Сосредоточение на удобной одежде делает жизнь проще и освобождает место для более важных вещей. Миллиардер также внёс в список переоценённых недвижимость. Покупка жилья, по его мнению, ограничивает свободу и является сомнительной инвестицией. На шестом месте соцсети из-за нескончаемого потока бесполезной информации, загромождающей разум, негативно влияющей на счастье и творческий потенциал. На седьмое место Дуров поставил советы знаменитостей. Во всех важных вещах в жизни лучше полагаться на научные данные и мнение экспертов, заключил он.