Критикующий Байдена за оговорки Трамп перепутал Пакистан и Афганистан

Видео © Twitter/Acyn

Бывший президент США Дональд Трамп в своей речи на митинге в Айове перепутал Пакистан и Афганистан. Он выступил с критикой в адрес администрации своего преемника Джо Байдена по поводу вывода американских войск из исламской республики, но оговорился.

Экс-президент заявил, что "Соединённые Штаты побросали дорогущие вертолёты при выходе из Пакистана".

"Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даём Пакистану, а они для нас ничего не делают", — попробовал выйти из положения республиканец.

По словам политика, Россия и Китай якобы уже разобрали и изучили брошенную американскую технику. Трамп уверен, что благодаря этому Россия и Китай смогут создать лучшую технику.