Критикующий Байдена за оговорки Трамп перепутал Пакистан и Афганистан
Республиканец посетовал, что американцы побросали дорогущие вертолёты при выходе из страны, но вот с её названием запамятовал.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
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Бывший президент США Дональд Трамп в своей речи на митинге в Айове перепутал Пакистан и Афганистан. Он выступил с критикой в адрес администрации своего преемника Джо Байдена по поводу вывода американских войск из исламской республики, но оговорился.
Экс-президент заявил, что "Соединённые Штаты побросали дорогущие вертолёты при выходе из Пакистана".
"Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даём Пакистану, а они для нас ничего не делают", — попробовал выйти из положения республиканец.
По словам политика, Россия и Китай якобы уже разобрали и изучили брошенную американскую технику. Трамп уверен, что благодаря этому Россия и Китай смогут создать лучшую технику.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена за оговорки и называл его не иначе как "сонный Джо". Впрочем, делал он это не без оснований. Президент США часто попадает в неловкие ситуации. Так, ранее Байден перепутал США с ООН и снова стал объектом насмешек.
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