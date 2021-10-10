НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США задержали сотрудника ВМС, передававшего секреты атомных подлодок за границу

Мужчина пытался связаться с иностранцами, предлагая купить данные о строении силовых установок субмарин.

10 октября, 19:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правоохранители задержали одного из сотрудников Министерства ВМС США вместе с супругой по подозрению в передаче иностранцам секретных данных об атомных подводных лодках. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Министерства юстиции США.

В сообщении сказано, что в апреле 2020 года 42-летний Джонатан Тоэби пытался связаться с представителями иностранного государства, предлагая за вознаграждение слить данные о строении силовых установок атомных подлодок ВМС США. Но Тоэби не повезло, и на связь вышел сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, выдавший себя за иностранного агента.

Французский танкист выложил секретные данные о танках на форуме компьютерной игры

Французский танкист выложил секретные данные о танках на форуме компьютерной игры

Тоэби при тёплой поддержке жены дважды передал агенту секретные данные, получив за них примерно $100 тыс. в криптовалюте. Теперь американскому стукачу и его супруге предъявлены обвинения в сговоре и незаконной передаче секретных данных иностранному государству. Им грозит пожизненное тюремное заключение и денежный штраф.

Ранее Лайф писал, что в Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев с паспортами РФ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1