В США задержали сотрудника ВМС, передававшего секреты атомных подлодок за границу
Мужчина пытался связаться с иностранцами, предлагая купить данные о строении силовых установок субмарин.
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Правоохранители задержали одного из сотрудников Министерства ВМС США вместе с супругой по подозрению в передаче иностранцам секретных данных об атомных подводных лодках. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Министерства юстиции США.
В сообщении сказано, что в апреле 2020 года 42-летний Джонатан Тоэби пытался связаться с представителями иностранного государства, предлагая за вознаграждение слить данные о строении силовых установок атомных подлодок ВМС США. Но Тоэби не повезло, и на связь вышел сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, выдавший себя за иностранного агента.
Тоэби при тёплой поддержке жены дважды передал агенту секретные данные, получив за них примерно $100 тыс. в криптовалюте. Теперь американскому стукачу и его супруге предъявлены обвинения в сговоре и незаконной передаче секретных данных иностранному государству. Им грозит пожизненное тюремное заключение и денежный штраф.
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