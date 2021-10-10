На Украине заявили, что энергетическая стратегия страны держится на обещаниях Путина

Украинский экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.

Он считает, что текущий отопительный сезон опирается на ожидания, что со следующего года Россия "бросится выполнять свои обязательства по транзиту". Однако газа в украинских подземных хранилищах "условно достаточно".

"А если она сделает паузу в 10–20–30 дней, при этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту?" — рассуждает Кущ, отмечая, что "Газпром" якобы собирается "именно так и сделать", несмотря на то что Путин пообещал не дать Украине замёрзнуть.