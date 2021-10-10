На Украине заявили, что энергетическая стратегия страны держится на обещаниях Путина
Аналитик призвал украинцев подготовиться к "идеальному шторму" в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
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Украинский экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.
Он считает, что текущий отопительный сезон опирается на ожидания, что со следующего года Россия "бросится выполнять свои обязательства по транзиту". Однако газа в украинских подземных хранилищах "условно достаточно".
"А если она сделает паузу в 10–20–30 дней, при этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту?" — рассуждает Кущ, отмечая, что "Газпром" якобы собирается "именно так и сделать", несмотря на то что Путин пообещал не дать Украине замёрзнуть.
Экономист возмутился тем, что актуальная энергетическая стратегия Украины опирается только на обещания Путина. Он посоветовал украинцам подготовиться к "идеальному шторму" в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа.
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