В Сербии поблагодарили Россию за обеспечение энергобезопасности страны

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в республике с рабочим визитом.

"Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны", — сказал Вучич.

Дело в том, что на данный момент РФ фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" произошёл 1 января.