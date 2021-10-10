В Сербии поблагодарили Россию за обеспечение энергобезопасности страны
Там высоко оценили роль РФ в поставках природного газа в страну как единственного на данный момент экспортёра синего топлива.
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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в республике с рабочим визитом.
"Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны", — сказал Вучич.
Дело в том, что на данный момент РФ фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" произошёл 1 января.
Напомним, цены на газ в Европе начали расти в августе, когда "Газпром" забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины. За несколько недель стоимость голубого топлива поднялась с $500 за тысячу кубометров до $800. В конце сентября, после того как компания вовсе отказалась от украинских мощностей, цены на газ перешагнули отметку в тысячу долларов.
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