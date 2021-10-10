Житель Франции использовал пропуск Макрона для похода в больницу
Охранники пропустили его, однако, пока он был на приёме у врача, обратились в полицию.
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Мужчина во французском Марселе прошёл в больницу, предъявив санитарный QR-код президента страны Эмманюэля Макрона. Об инциденте сообщили сотрудники университетского больничного центра Марселя (AP-HM).
"Этот мужчина сказал, что он записался на приём в эту больницу. Сотрудники охраны поняли, что он использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию, которая его задержала", — сказано в заявлении центра.
Нарушителя в итоге оштрафовали и отпустили. При этом ранее французский телеканал BFMTV сообщал, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в Сети в свободном доступе. По данным СМИ, скачать его мог любой желающий.
Напомним, ранее Макрон заявил о санитарном кризисе в стране и призвал граждан привиться от ковида. Позже он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации для доступа в рестораны, бары, ТЦ, самолёты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты. В митингах 7 августа участвовало 230 тысяч человек, а 14 августа — уже 215 тысяч. 21 августа на них вышло чуть больше 175 тысяч французов в разных городах.
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