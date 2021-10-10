Житель Франции использовал пропуск Макрона для похода в больницу

Мужчина во французском Марселе прошёл в больницу, предъявив санитарный QR-код президента страны Эмманюэля Макрона. Об инциденте сообщили сотрудники университетского больничного центра Марселя (AP-HM).

"Этот мужчина сказал, что он записался на приём в эту больницу. Сотрудники охраны поняли, что он использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию, которая его задержала", — сказано в заявлении центра.

Нарушителя в итоге оштрафовали и отпустили. При этом ранее французский телеканал BFMTV сообщал, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в Сети в свободном доступе. По данным СМИ, скачать его мог любой желающий.