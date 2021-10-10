В России назвали домыслами слова Трампа о копировании военной техники США
Бывший президент Штатов заявил, что РФ и КНР разобрали и изучают брошенные в Афганистане ударные вертолёты "Апач".
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Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США, оставленной американским контингентом в этой стране, являются лишь безосновательными домыслами. Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
"Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Китай якобы разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолёты "Апач" и скоро создадут свою улучшенную технику. По словам Трампа, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолётов" и они оказались у врагов США.
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