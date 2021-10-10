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В России назвали домыслами слова Трампа о копировании военной техники США

Бывший президент Штатов заявил, что РФ и КНР разобрали и изучают брошенные в Афганистане ударные вертолёты "Апач".

10 октября, 19:26
<p>Фото © Chris Hondros / Getty Images</p>

Фото © Chris Hondros / Getty Images

Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США, оставленной американским контингентом в этой стране, являются лишь безосновательными домыслами. Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Мы умели делать всё: какие технологии Запад копировал у Советского Союза

Мы умели делать всё: какие технологии Запад копировал у Советского Союза

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Китай якобы разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолёты "Апач" и скоро создадут свою улучшенную технику. По словам Трампа, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолётов" и они оказались у врагов США.

В США захотели изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"

В США захотели изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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