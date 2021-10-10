Протестующие украинцы прожгли "глаза" Зеленского фаерами

Недалеко от Киева недовольные жители Украины вышли к резиденции президента страны Владимира Зеленского и зажгли фаеры, протестуя против действующей власти. Видеозаписи митинга были опубликованы в социальных сетях.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечается, что президент и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.



