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Протестующие украинцы прожгли "глаза" Зеленского фаерами

Участники несогласованной акции ругали действующую власть, призывая политика уйти с поста главы государства.

10 октября, 19:38

Фото © Twitter / @andriy_zilli

Протестанты жгли фаеры у резиденции Зеленского. Видео © Twitter / @Farnakyboy / @andriy_zilli

Недалеко от Киева недовольные жители Украины вышли к резиденции президента страны Владимира Зеленского и зажгли фаеры, протестуя против действующей власти. Видеозаписи митинга были опубликованы в социальных сетях.

Протестующие ругали Зеленского и прожгли часть плаката с лицом политика. Полицейские не препятствовали акции, охраняя территорию резиденции. В конце мероприятия участники акции спели гимн страны.

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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечается, что президент и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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