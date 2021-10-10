Вучич предрёк Европе двухлетний энергетический кризис

Президент Сербии Александр Вучич считает, что кризис в области энергетики в Европе продлится от полугода до двух лет. Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что, может, и два года будет продолжаться", — заявил сербский лидер.

Как предсказывает политик, такая ситуация повлияет на рост цен в различных областях, а также отразится на стоимости продовольствия и стройматериалов. Вучич уверен, что причиной энергокризиса стали ошибочная ставка на зелёную энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.