Вучич предрёк Европе двухлетний энергетический кризис
Президент Сербии призвал не ждать, что проблема решится сама собой.
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Президент Сербии Александр Вучич считает, что кризис в области энергетики в Европе продлится от полугода до двух лет. Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что, может, и два года будет продолжаться", — заявил сербский лидер.
Как предсказывает политик, такая ситуация повлияет на рост цен в различных областях, а также отразится на стоимости продовольствия и стройматериалов. Вучич уверен, что причиной энергокризиса стали ошибочная ставка на зелёную энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.
Ранее в Европе заявили о необходимости занять "жёсткую позицию потребителей" в вопросах цен на газ и "не церемониться с Россией". По мнению чешского дипломата, причиной кризиса в Европе стала неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зелёную энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.
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