Снайпер террористов застрелил сирийского военного в Идлибе
Под обстрел попал также и мирный житель, который получил ранение.
Фото © ТАСС / ЕРА
В провинции Идлиб погиб военнослужащий сирийской армии после снайперской атаки террористов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района населённого пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хазарин, погиб военнослужащий сирийской армии", — говорится в сообщении.
Из-за действий боевиков пострадал также мирный житель. Он попал под миномётный удар террористов из района населённого пункта Дуайр-эль-Акрад по правительственным силам в районе Сафсафа.
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