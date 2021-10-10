Снайпер террористов застрелил сирийского военного в Идлибе

В провинции Идлиб погиб военнослужащий сирийской армии после снайперской атаки террористов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района населённого пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хазарин, погиб военнослужащий сирийской армии", — говорится в сообщении.