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Снайпер террористов застрелил сирийского военного в Идлибе

Под обстрел попал также и мирный житель, который получил ранение.

10 октября, 20:03
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

В провинции Идлиб погиб военнослужащий сирийской армии после снайперской атаки террористов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района населённого пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хазарин, погиб военнослужащий сирийской армии", говорится в сообщении.

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Семь сирийских военных погибли при взрыве бомбы на дороге

Из-за действий боевиков пострадал также мирный житель. Он попал под миномётный удар террористов из района населённого пункта Дуайр-эль-Акрад по правительственным силам в районе Сафсафа.

Ранее боевики насчитали десятки погибших после авиаудара на севере Сирии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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