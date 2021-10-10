На Украину прибыла новая партия военной помощи от США

Американский военный самолёт доставил партию военной помощи Украине. Киев получил, в частности, медицинское оборудование, вооружение и боеприпасы. Об этом сказано в сообщении Минобороны Украины.

"Кроме ранее согласованного объёма в $250 млн, Украина получает от американских партнёров медицинское имущество, оружие, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения ещё на $60 млн", — уточняется в заявлении военного ведомства Незалежной в "Фейсбуке".

В Минобороны Украины отметили, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт "Борисполь" в воскресенье, 10 октября. Там добавили, что, начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от Вашингтона на сумму, которая превышает два миллиарда долларов.