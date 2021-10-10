На Украину прибыла новая партия военной помощи от США
В частности, Киев получил от Вашингтона боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения
Скриншот из видео © YouTube / Военное телевидение Украины
Американский военный самолёт доставил партию военной помощи Украине. Киев получил, в частности, медицинское оборудование, вооружение и боеприпасы. Об этом сказано в сообщении Минобороны Украины.
"Кроме ранее согласованного объёма в $250 млн, Украина получает от американских партнёров медицинское имущество, оружие, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения ещё на $60 млн", — уточняется в заявлении военного ведомства Незалежной в "Фейсбуке".
В Минобороны Украины отметили, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт "Борисполь" в воскресенье, 10 октября. Там добавили, что, начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от Вашингтона на сумму, которая превышает два миллиарда долларов.
Ранее Лайф сообщал, что США решили дополнительно выделить Украине 463 миллиона долларов. Предполагается, что эти деньги будут потрачены на программы, ориентированные на демократию, судебную реформу, укрепление прав человека.
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